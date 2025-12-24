Напередодні зимових свят творча молодь Західноукраїнського національного університету за доброю традицією знову оживила прадавню історію різдвяного вертепу. Студенти щиро вплітали народну коляду у живе полотно сучасності та передали кожному глядачеві неповторну атмосферу Різдва, яка століттями живе в українській культурі.

Мелодійні звуки вокальних вертепних номерів гармонійно змінювалися сценічними образами, створюючи цілісну історію, де крізь віки знову й знову лунали найтепліші побажання миру, незгасної радості та родинного добробуту.

Для всієї університетської спільноти це дійство стало справжнім святом душі, адже знайомі з дитинства різдвяні пісні у виконанні нового покоління набули свіжого звучання та вкотре підтвердили, що народне мистецтво залишається живим і актуальним.

Поетичне слово, музика, щирість юних сердець створили особливий простір, де кожен зміг відчути глибокий зміст вертепного мистецтва. Плекаючи цю культурну спадщину, молодь з’єднує покоління та нагадує усім нам про вічну перемогу світла, яка народжується щозими разом із першою різдвяною зорею.

Подобається це: Подобається Завантаження…