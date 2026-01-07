У Тернопільська обласна бібліотека для дітей стартувала перша в цьому році зміна пізнавально-ігрового табору «Зимові вакації – 2026».

Розпочали її зі знайомства з учасниками та ознайомлення з правилами спільноти, яких необхідно дотримуватись задля власної і загальної безпеки й зручності.

Напередодні Водохреща багато говорили про саме свято, а також про багаті та колоритні українські різдвяно-новорічні традиції.

Потім учасників запросили на цікаву майстерку, під час якої діти розфарбовували гіпсові фігурки у вигляді ялинок.

Завершили день мандрівкою до церкви святого апостола Петра, де розміщена найбільша та найкрасивіша в Україні різдвяна шопка.

