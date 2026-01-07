На завтра, 8 січня, очікується значне погіршення погодних умов. На Україну йде потужний циклон, який може принести в нашу громаду сильні снігопади. Оголошено другий помаранчевий рівень небезпеки.

«Вкотре наголошую на необхідності дотримуватись правил безпеки та обережності!

Звертаюсь до всіх тернополян та гостей громади:

Водії – не паркуйте автомобілі впритул до проїжджої частини! Це перешкоджає роботі комунальних служб з розчищення снігу та ліквідації наслідків снігопаду.

Керівники ОСББ та управителі будинків – прошу завчасно підготуватися до погіршення погодних умов. Організуйте роботу з прибирання снігу у дворах та міжбудинкових проїздах.

Всі громадяни – плануйте свої пересування з урахуванням складних погодних умов, будьте обережні на дорогах.

Для повідомлень про нерозчищені ділянки працює гаряча лінія Тернопільської міської ради: 1580, +380674472919, 0800303522.

Фото проблемних місць надсилайте на Viber управління муніципальної інспекції: 067 447 32 78.

Бережіть себе!» – написав міський голова Сергій Надал.

