У Тернополі про неприбраний сніг слід звертатись на гарячу лінію міськради, можна надсилати фото муніципалам
На завтра, 8 січня, очікується значне погіршення погодних умов. На Україну йде потужний циклон, який може принести в нашу громаду сильні снігопади. Оголошено другий помаранчевий рівень небезпеки.
«Вкотре наголошую на необхідності дотримуватись правил безпеки та обережності!
Звертаюсь до всіх тернополян та гостей громади:
Водії – не паркуйте автомобілі впритул до проїжджої частини! Це перешкоджає роботі комунальних служб з розчищення снігу та ліквідації наслідків снігопаду.
Керівники ОСББ та управителі будинків – прошу завчасно підготуватися до погіршення погодних умов. Організуйте роботу з прибирання снігу у дворах та міжбудинкових проїздах.
Всі громадяни – плануйте свої пересування з урахуванням складних погодних умов, будьте обережні на дорогах.
Для повідомлень про нерозчищені ділянки працює гаряча лінія Тернопільської міської ради: 1580, +380674472919, 0800303522.
Фото проблемних місць надсилайте на Viber управління муніципальної інспекції: 067 447 32 78.
Бережіть себе!» – написав міський голова Сергій Надал.