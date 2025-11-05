До п’яти років позбавлення волі загрожує жителю Тернопільського району, котрий за хабарі обіцяв вирішити питання уникнення мобілізації. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо 56-річного жителя одного з населених пунктів Тернопільського району, котрого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за вирішення питань, пов’язаних з мобілізацією.

У ході досудового розслідування було встановлено причетність фігуранта до декількох корупційних злочинів.

У жительки обласного центру зловмисник взяв 6 000 доларів за виготовлення військово-облікових документів, які б свідчили про непридатність її сина до служби в лавах ЗСУ, а коли «клієнтка» виявила, що в інформаційній системі «Оберіг» її син числиться у розшуку за порушення законодавчих актів щодо ведення військового обліку, і повідомила про це фігуранта, той запропонував частину раніше заплачених коштів спрямувати на те, аби анулювати цю процедуру.

У вирішенні питання з мобілізацією ще одного «клієнта» апетит фігуранта значно зріс. Знаючи, що чоловік перебуває у розшуку, запропонував йому за 12 000 доларів розв’язати цю проблему та посприяти в отриманні групи інвалідності, на яку останній мав підстави. У випадку, якщо чоловік відмовиться від його послуг, то йому не вдасться отримати документи, що дають право на відстрочку від мобілізації.

Викрили злочинну діяльність зловмисника оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та Департаменту військової контррозвідки СБУ.

У ході досудового розслідування слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури зібрали достатньо доказів для оголошення фігурантові підозри за частиною 2 статті 363-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Санкція статті передбачає від двох до п‘яти років позбавлення волі.

