На нерегульованому пішохідному переході водій вантажного автомобіля MAN збив тернополянина. 70-річний чоловік отримав важкі тілесні ушкодження.

Медикам врятувати життя потерпілого не вдалося – він помер в реанімаційному відділенні лікарні. Про це повідрмили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Аварія трапилася 4 листопада близько 17:00 на вулиці Степана Будного. Водій сідлового тягача MAN із напівпричепом, рухаючись дорогою Тернопіль — Львів — Рава-Руська в напрямку с. Озерна, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив наїзд на перехожого.

Потерпілий від отриманих травм помер. Шістдесятирічного жителя Вінницької області, який керував вантажівкою, затримали за статтею 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

