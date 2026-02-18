19 лютого стартує чемпіонат Тернопільської області з футзалу U-13
Упродовж трьох днів, з 19 по 21 лютого, відбуватиметься зональний етап чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед юнаків у віковій категорії U-13 (2013-14 р.н.).
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
32 команди-учасниці боротимуться за право участі в півфінальному етапі змагань. Команди поділено на вісім груп, по чотири в кожній. По два кращих колективи з кожної групи здобудуть право участі на наступному етапі змагань.
Пропонуємо поділ команд на групи, дати та розклад чемпіонату.
Група А
Місце та час проведення: м. Шумськ. 20 лютого (п’ятниця)
ДЮСШ Шумськ
«Largo» Вишнівець
АФ Старий Вишнівець
“Чемпіон” Ланівці
10:00 ДЮСШ Шумськ – “Чемпіон” Ланівці
10:35 АФ Старий Вишнівець – «Largo» Вишнівець
11:10 «Largo» Вишнівець – ДЮСШ Шумськ
11:45 “Чемпіон” Ланівці – АФ Старий Вишнівець
12:20 АФ Старий Вишнівець – ДЮСШ Шумськ
12:55 “Чемпіон” Ланівці – «Largo» Вишнівець
Група Б
Місце проведення: м. Борщів. 21 лютого (субота)
ДЮСШ Борщів
ДЮСШ Бучач
ДЮСШ Заліщики
“Зоря” Хоростків
10:00 ДЮСШ Борщів – “Зоря” Хоростків
10:35 ДЮСШ Заліщики – ДЮСШ Бучач
11:10 ДЮСШ Борщів – ДЮСШ Заліщики
11:45″Зоря” Хоростків – ДЮСШ Бучач
12:20 ДЮСШ Борщів – ДЮСШ Бучач
12:55 “Зоря” Хоростків – ДЮСШ Заліщики
Група В
Місце проведення: м. Збараж. 20 лютого (п’ятниця)
1. ДЮСШ Збараж
2. ФШ Біскупа Тернопіль
3. “Чемпіон” Озерна
4. Великий Глибочок
10:00 ДЮСШ Збараж – “Чемпіон” Озерна
10:35 Великий Глибочок – ФШ Біскупа
11:10 ДЮСШ Збараж – ФШ Біскупа
11:45 “Чемпіон” Озерна – Великий Глибочок
12:20 ДЮСШ Збараж – ФШ Біскупа
12:55″Чемпіон” Озерна – Великий Глибочок
Група Г
Місце проведення: м. Теребовля. 20 лютого (п’ятниця)
ЦРСФВ Теребовля
ДЮСШ Чортків
“Надія” Нагірянська ТГ
ДЮФК “Еліта-14” Бучач
10:00 ЦРСФВ Теребовля – ДЮСШ Чортків
10:35 “Надія” Нагірянська ТГ – ДЮФК “Еліта-14” Бучач
11:10 ДЮСШ Чортків – ДЮФК “Еліта-14” Бучач
11:45 ЦРСФВ Теребовля – “Надія” Нагірянська ТГ
12:20 ЦРСФВ Теребовля – ДЮФК “Еліта-14” Бучач
12:55 ДЮСШ Чортків – “Надія” Нагірянська ТГ
Група Д
Місце проведення: м. Тернопіль. СК «Політехнік». 19 лютого (четвер)
“Чемпіон” Теронпіль
ДЮСШ “Олімп” Великоберзовицька ТГ
“Фенікс” Чортків
ФА «Зелені леви» Почаїв
10:00 “Чемпіон” Теронпіль – ФА «Зелені леви» Почаїв
10:35 “Фенікс” Чортків – ДЮСШ “Олімп” Великоберзовицька ТГ
11:10 ФА «Зелені леви» Почаїв – “Фенікс” Чортків
11:45 “Чемпіон” Теронпіль – ДЮСШ “Олімп” Великоберзовицька ТГ
12:20 ФА «Зелені леви» Почаїв – ДЮСШ “Олімп” Великоберзовицька ТГ
12:55 “Чемпіон” Теронпіль – “Фенікс” Чортків
Група Е
Місце проведення: м. Бережани. 20 лютого (п’ятниця)
“Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці
“Барса” Тернопіль-2
ДЮФК Трибухівці
Монастириська ДЮСШ
10:00 "Леви-Чемпіон" Бережани-Підгайці – "Леви-Чемпіон" Бережани-Підгайці – 2
10:35 Монастириська ДЮСШ – “Барса” Тернопіль – 2
11:10″Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці – Монастириська ДЮСШ
11:45 “Барса” Тернопіль – 2 – “Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці – 2
12:20″Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці – “Барса” Тернопіль – 2
12:55 Монастириська ДЮСШ – “Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці – 2
Група Ж
Місце проведення: смт Підволочиськ. 20 лютого (п’ятниця)
ДЮСШ Підволочиськ
Барса” Тернопіль-1
«Арсенал» Мишковичі
ДЮСШ “Колос” Скалат
10:00 ДЮСШ Підволочиськ – Барса” Тернопіль – 1
10:35 «Арсенал» Мишковичі – ДЮСШ “Колос” Скалат
11:10 ДЮСШ Підволочиськ – «Арсенал» Мишковичі
11:45 Барса” Тернопіль – 1 – ДЮСШ “Колос” Скалат
12:20 ДЮСШ Підволочиськ – ДЮСШ “Колос” Скалат
12:55 Барса” Тернопіль – 1 – «Арсенал» Мишковичі
Група К
Місце проведення: смт Козова. 20 лютого (п’ятниця)
ДЮСШ Козова
“Чемпіон” Зборів
Монастириська ДЮСШ
Великобірківська ТГ
10:00 ДЮСШ Козова – “Чемпіон” Зборів
10:35 Монастириська ДЮСШ – Великобірківська ТГ
11:10 ДЮСШ Козова – Монастириська ДЮСШ
11:45 “Чемпіон” Зборів – Великобірківська ТГ
12:20 ДЮСШ Козова – Великобірківська ТГ
12:55 “Чемпіон” Зборів – Монастириська ДЮСШ.