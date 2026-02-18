Упродовж трьох днів, з 19 по 21 лютого, відбуватиметься зональний етап чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед юнаків у віковій категорії U-13 (2013-14 р.н.).

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

32 команди-учасниці боротимуться за право участі в півфінальному етапі змагань. Команди поділено на вісім груп, по чотири в кожній. По два кращих колективи з кожної групи здобудуть право участі на наступному етапі змагань.

Пропонуємо поділ команд на групи, дати та розклад чемпіонату.

Група А

Місце та час проведення: м. Шумськ. 20 лютого (п’ятниця)

ДЮСШ Шумськ

«Largo» Вишнівець

АФ Старий Вишнівець

“Чемпіон” Ланівці

10:00 ДЮСШ Шумськ – “Чемпіон” Ланівці

10:35 АФ Старий Вишнівець – «Largo» Вишнівець

11:10 «Largo» Вишнівець – ДЮСШ Шумськ

11:45 “Чемпіон” Ланівці – АФ Старий Вишнівець

12:20 АФ Старий Вишнівець – ДЮСШ Шумськ

12:55 “Чемпіон” Ланівці – «Largo» Вишнівець

Група Б

Місце проведення: м. Борщів. 21 лютого (субота)

ДЮСШ Борщів

ДЮСШ Бучач

ДЮСШ Заліщики

“Зоря” Хоростків

10:00 ДЮСШ Борщів – “Зоря” Хоростків

10:35 ДЮСШ Заліщики – ДЮСШ Бучач

11:10 ДЮСШ Борщів – ДЮСШ Заліщики

11:45″Зоря” Хоростків – ДЮСШ Бучач

12:20 ДЮСШ Борщів – ДЮСШ Бучач

12:55 “Зоря” Хоростків – ДЮСШ Заліщики

Група В

Місце проведення: м. Збараж. 20 лютого (п’ятниця)

1. ДЮСШ Збараж

2. ФШ Біскупа Тернопіль

3. “Чемпіон” Озерна

4. Великий Глибочок

10:00 ДЮСШ Збараж – “Чемпіон” Озерна

10:35 Великий Глибочок – ФШ Біскупа

11:10 ДЮСШ Збараж – ФШ Біскупа

11:45 “Чемпіон” Озерна – Великий Глибочок

12:20 ДЮСШ Збараж – ФШ Біскупа

12:55″Чемпіон” Озерна – Великий Глибочок



Група Г

Місце проведення: м. Теребовля. 20 лютого (п’ятниця)

ЦРСФВ Теребовля

ДЮСШ Чортків

“Надія” Нагірянська ТГ

ДЮФК “Еліта-14” Бучач

10:00 ЦРСФВ Теребовля – ДЮСШ Чортків

10:35 “Надія” Нагірянська ТГ – ДЮФК “Еліта-14” Бучач

11:10 ДЮСШ Чортків – ДЮФК “Еліта-14” Бучач

11:45 ЦРСФВ Теребовля – “Надія” Нагірянська ТГ

12:20 ЦРСФВ Теребовля – ДЮФК “Еліта-14” Бучач

12:55 ДЮСШ Чортків – “Надія” Нагірянська ТГ

Група Д

Місце проведення: м. Тернопіль. СК «Політехнік». 19 лютого (четвер)

“Чемпіон” Теронпіль

ДЮСШ “Олімп” Великоберзовицька ТГ

“Фенікс” Чортків

ФА «Зелені леви» Почаїв

10:00 “Чемпіон” Теронпіль – ФА «Зелені леви» Почаїв

10:35 “Фенікс” Чортків – ДЮСШ “Олімп” Великоберзовицька ТГ

11:10 ФА «Зелені леви» Почаїв – “Фенікс” Чортків

11:45 “Чемпіон” Теронпіль – ДЮСШ “Олімп” Великоберзовицька ТГ

12:20 ФА «Зелені леви» Почаїв – ДЮСШ “Олімп” Великоберзовицька ТГ

12:55 “Чемпіон” Теронпіль – “Фенікс” Чортків

Група Е

Місце проведення: м. Бережани. 20 лютого (п’ятниця)

“Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці

“Барса” Тернопіль-2

ДЮФК Трибухівці

Монастириська ДЮСШ

10:00 “Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці – “Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці – 2

10:35 Монастириська ДЮСШ – “Барса” Тернопіль – 2

11:10″Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці – Монастириська ДЮСШ

11:45 “Барса” Тернопіль – 2 – “Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці – 2

12:20″Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці – “Барса” Тернопіль – 2

12:55 Монастириська ДЮСШ – “Леви-Чемпіон” Бережани-Підгайці – 2

Група Ж

Місце проведення: смт Підволочиськ. 20 лютого (п’ятниця)

ДЮСШ Підволочиськ

Барса” Тернопіль-1

«Арсенал» Мишковичі

ДЮСШ “Колос” Скалат

10:00 ДЮСШ Підволочиськ – Барса” Тернопіль – 1

10:35 «Арсенал» Мишковичі – ДЮСШ “Колос” Скалат

11:10 ДЮСШ Підволочиськ – «Арсенал» Мишковичі

11:45 Барса” Тернопіль – 1 – ДЮСШ “Колос” Скалат

12:20 ДЮСШ Підволочиськ – ДЮСШ “Колос” Скалат

12:55 Барса” Тернопіль – 1 – «Арсенал» Мишковичі

Група К

Місце проведення: смт Козова. 20 лютого (п’ятниця)

ДЮСШ Козова

“Чемпіон” Зборів

Монастириська ДЮСШ

Великобірківська ТГ

10:00 ДЮСШ Козова – “Чемпіон” Зборів

10:35 Монастириська ДЮСШ – Великобірківська ТГ

11:10 ДЮСШ Козова – Монастириська ДЮСШ

11:45 “Чемпіон” Зборів – Великобірківська ТГ

12:20 ДЮСШ Козова – Великобірківська ТГ

12:55 “Чемпіон” Зборів – Монастириська ДЮСШ.