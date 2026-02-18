У Тернополі відбудеться концерт національного благодійного проєкту “Ода стійкості”
У Тернополі відбудеться концерт національного благодійного проєкту “Ода стійкості – симфонії свободи у часи випробувань” – 19 лютого.
Місце проведення – Тернопільська обласна філармонія.
Академічний симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії
Солісти: Валентин Рукомойніков та Євгеній Геплюк
Диригент – Сергій Лихоманенко
Ведуча – Юлія Ніколаєвська – докторка мистецтвознавства, професорка, проректорка Харківського національного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського .
“Ода стійкості” – це унікальний культурно-благодійний проєкт, автором і ініціатором якого є диригент Харківської обласної філармонії Сергій Лихоманенко – діючий військовослужбовець Збройних Сил України, офіцер 5-ї окремої штурмової бригади, яка з 2022 року перебуває в зоні бойових дій.
Проєкт реалізується на підтримку Збройних Сил України та 5-ї окремої штурмової бригади, а його музика стає формою культурного опору, збереження пам’яті та документування досвіду війни через мистецтво.
Ядро проєкту – нові симфонічні твори, написані під час повномасштабного вторгнення. Це музика, яка віддзеркалює реалії війни, але спрямована у майбутнє. Вона вирізняється мелодійністю та доступністю для широкого загалу, без зайвого академізму.
Родзинкою заходу стане прем’єрний показ документального проекту “Як звучить війна”.
“Ода стійкості” є частиною масштабного культурного спротиву України. У той час як ворог намагається знищити ідентичність і нав’язати асиміляцію, українська культура відповідає створенням нового – живого, сильного, самобутнього.
Організатори проєкту: БО Благодійний фонд “Волонтерський штаб 5 штурмової бригади”
Медіа та благодійна підтримка проєкту – Олексій Семенов.
З питань запрошення ветеранів, військовослужбовців, благодійників та волонтерів на захід – E-mail: contact@5brigade.org