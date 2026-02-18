У Тернополі відбудеться концерт національного благодійного проєкту “Ода стійкості – симфонії свободи у часи випробувань” – 19 лютого.

Місце проведення – Тернопільська обласна філармонія.

Академічний симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії

Солісти: Валентин Рукомойніков та Євгеній Геплюк

Диригент – Сергій Лихоманенко

Ведуча – Юлія Ніколаєвська – докторка мистецтвознавства, професорка, проректорка Харківського національного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського .

“Ода стійкості” – це унікальний культурно-благодійний проєкт, автором і ініціатором якого є диригент Харківської обласної філармонії Сергій Лихоманенко – діючий військовослужбовець Збройних Сил України, офіцер 5-ї окремої штурмової бригади, яка з 2022 року перебуває в зоні бойових дій.

Проєкт реалізується на підтримку Збройних Сил України та 5-ї окремої штурмової бригади, а його музика стає формою культурного опору, збереження пам’яті та документування досвіду війни через мистецтво.

Ядро проєкту – нові симфонічні твори, написані під час повномасштабного вторгнення. Це музика, яка віддзеркалює реалії війни, але спрямована у майбутнє. Вона вирізняється мелодійністю та доступністю для широкого загалу, без зайвого академізму.

Родзинкою заходу стане прем’єрний показ документального проекту “Як звучить війна”.

“Ода стійкості” є частиною масштабного культурного спротиву України. У той час як ворог намагається знищити ідентичність і нав’язати асиміляцію, українська культура відповідає створенням нового – живого, сильного, самобутнього.

Організатори проєкту: БО Благодійний фонд “Волонтерський штаб 5 штурмової бригади”

Медіа та благодійна підтримка проєкту – Олексій Семенов.

З питань запрошення ветеранів, військовослужбовців, благодійників та волонтерів на захід – E-mail: contact@5brigade.org