«3000 км Україною»: скільки людей уже подорожують безкоштовно
Тисячі українців уже скористалися програмою безкоштовних поїздок «3000 км Україною», яку Укрзалізниця запустила у тестовому режимі для подорожей у непікові періоди.
Які напрямки користуються найбільшою популярністю та хто замовляє квитки, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.
24 тисячі українців оформили квитки
Понад 24 тисячі квитків оформили українці в рамках програми “3000 км Україною” від Укрзалізниці. А близько 300 тисяч українців активували програму в додатку для придбання залізничних квитків. Про це розповіла прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
За її інформацією, програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій. Найпопулярніші напрямки: Київ – Конотоп, Київ – Миколаїв, Харків – Київ, Одеса – Дніпро, Дніпро – Львів.
Що пропонує програма?
Ініціатива “3000 км Україною” працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів від 5 грудня цього року. Вона дозволяє використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонує у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті. Отримати можна до чотирьох поїздок, сумарно на 3000 км. А використати їх потрібно до кінця 2026 року.
Йдеться про такі поїзди:
№101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ),
№103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів,
№109/110 Львів — Миколаїв,
№115/116 Суми — Київ,
№121/122 Миколаїв — Київ,
№127/128 Львів — Запоріжжя,
№141/142 Івано-Франківськ — Чернігів,
№143/144 Суми — Рахів,
№39/40 Солотвино — Запоріжжя,
№45/44 Харків — Ужгород,
№47/48 Запоріжжя — Мукачево,
№51/52 Одеса — Запоріжжя,
№53/54 Дніпро — Одеса,
№61/62 Дніпро — Івано-Франківськ,
№773/774 Київ — Конотоп,
№87/88 Ковель — Запоріжжя,
№886/888 Фастів — Чернігів,
№895/896 Конотоп — Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе у поїздах:
№15/16 Харків — Ясіня,
№17/18 Харків — Ужгород,
№41/42 Дніпро — Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
№719/720 Харків — Київ,
№723/722 Харків — Київ,
№731/732 Запоріжжя — Київ.
В Укрзалізниці запевняють, що цей список не остаточний. Надалі у періоди низького попиту запропонують близько 250 000 місць на місяць. Мета – стимулювати подорожі тих українців, для яких визначальним фактором під час вибору квитка є ціна, а не час подорожі.
Хто може скористатися?
Оформити безкоштовний квиток може кожен українець – на себе або ж на дітей. Діти від 5-річного віку отримують власні “3000 км”.
Варто врахувати, що програма покриє лише сам проїзд. За постіль, чай, перевезення багажу чи тварин – доведеться заплатити окремо.
Щоб “придбати” квиток треба завантажити застосунок Укрзалізниці та верифікувати акаунт через “Дію. Підпис”. Знайти позначку “3000” та натиснути “Взяти участь”. Далі – обрати потяг із позначкою “3000”. Під час бронювання необхідна кількість кілометрів автоматично спишеться із рахунку.
Критика програми
Після презентації у листопаді цього року програма безкоштовних кілометрів викликала критику серед українців. Зокрема, виникали питання щодо доцільності витрат коштів на безкоштовні кілометри Укрзалізницею, яка має чималі фінансові труднощі, зокрема, й через російські атаки.
Тоді в компанії повідомили, що для програми не потрібно додаткових коштів з держбюджету. Її планують реалізувати коштом заповнення порожніх місць у поїздах у непіковий сезон, а також компенсувати коштом перегляду цін на квитки преміум-сегменту.
УЗ наголошує, що головна мета – підвищити ефективність використання державних коштів. “Важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно, і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень – це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект”, – зазначають залізничники.