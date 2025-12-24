Тисячі українців уже скористалися програмою безкоштовних поїздок «3000 км Україною», яку Укрзалізниця запустила у тестовому режимі для подорожей у непікові періоди.

Які напрямки користуються найбільшою популярністю та хто замовляє квитки, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

24 тисячі українців оформили квитки

Понад 24 тисячі квитків оформили українці в рамках програми “3000 км Україною” від Укрзалізниці. А близько 300 тисяч українців активували програму в додатку для придбання залізничних квитків. Про це розповіла прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її інформацією, програмою активно користуються волонтери, студенти, діти з прифронтових територій. Найпопулярніші напрямки: Київ – Конотоп, Київ – Миколаїв, Харків – Київ, Одеса – Дніпро, Дніпро – Львів.

Що пропонує програма?

Ініціатива “3000 км Україною” працює в тестовому режимі в потягах з та до прифронтових регіонів від 5 грудня цього року. Вона дозволяє використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонує у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті. Отримати можна до чотирьох поїздок, сумарно на 3000 км. А використати їх потрібно до кінця 2026 року.

Йдеться про такі поїзди:

№101/102 Миколаїв — Барвінкове (Краматорськ),

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове — Львів,

№109/110 Львів — Миколаїв,

№115/116 Суми — Київ,

№121/122 Миколаїв — Київ,

№127/128 Львів — Запоріжжя,

№141/142 Івано-Франківськ — Чернігів,

№143/144 Суми — Рахів,

№39/40 Солотвино — Запоріжжя,

№45/44 Харків — Ужгород,

№47/48 Запоріжжя — Мукачево,

№51/52 Одеса — Запоріжжя,

№53/54 Дніпро — Одеса,

№61/62 Дніпро — Івано-Франківськ,

№773/774 Київ — Конотоп,

№87/88 Ковель — Запоріжжя,

№886/888 Фастів — Чернігів,

№895/896 Конотоп — Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе у поїздах:

№15/16 Харків — Ясіня,

№17/18 Харків — Ужгород,

№41/42 Дніпро — Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків — Київ,

№723/722 Харків — Київ,

№731/732 Запоріжжя — Київ.

В Укрзалізниці запевняють, що цей список не остаточний. Надалі у періоди низького попиту запропонують близько 250 000 місць на місяць. Мета – стимулювати подорожі тих українців, для яких визначальним фактором під час вибору квитка є ціна, а не час подорожі.

Хто може скористатися?

Оформити безкоштовний квиток може кожен українець – на себе або ж на дітей. Діти від 5-річного віку отримують власні “3000 км”.

Варто врахувати, що програма покриє лише сам проїзд. За постіль, чай, перевезення багажу чи тварин – доведеться заплатити окремо.

Щоб “придбати” квиток треба завантажити застосунок Укрзалізниці та верифікувати акаунт через “Дію. Підпис”. Знайти позначку “3000” та натиснути “Взяти участь”. Далі – обрати потяг із позначкою “3000”. Під час бронювання необхідна кількість кілометрів автоматично спишеться із рахунку.

Критика програми

Після презентації у листопаді цього року програма безкоштовних кілометрів викликала критику серед українців. Зокрема, виникали питання щодо доцільності витрат коштів на безкоштовні кілометри Укрзалізницею, яка має чималі фінансові труднощі, зокрема, й через російські атаки.

Тоді в компанії повідомили, що для програми не потрібно додаткових коштів з держбюджету. Її планують реалізувати коштом заповнення порожніх місць у поїздах у непіковий сезон, а також компенсувати коштом перегляду цін на квитки преміум-сегменту.

УЗ наголошує, що головна мета – підвищити ефективність використання державних коштів. “Важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно, і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень – це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект”, – зазначають залізничники.

