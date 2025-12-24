«Обіймаю тебе, Україно!»: творчі роботи студентів ЗУНУ подорожуватимуть Європою і будуть реалізовані на потреби ЗСУ
«Обіймаю тебе, Україно!» – художня виставка творчих робіт студентів Західноукраїнського національного університету, на яких Україна постала ніжною матір’ю, що оберігає своїх дітей, сильною жінкою, яка загартована випробуваннями війни, рідною землею, яку обіймають руками і серцем навіть на відстані.
Усі роботи передані Тернопільському міському об’єднанню Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка на однойменну виставку.
Згодом роботи подорожуватимуть Європою та будуть реалізовані на потреби ЗСУ.