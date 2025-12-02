До поліції надійшла заява від 60-річної жительки Тернополя, яка розповіла про чергову схему телефонного шахрайства.

За словами потерпілої, напередодні, коли вона перебувала на робочому місці у школі, їй у месенджер зателефонувала невідома особа.

Чоловік представився працівником банківської установи та запевнив, що телефонує з питань фінансової безпеки.

Під час розмови шахрай повідомив жінці про нібито проблеми з її банківським рахунком та, вводячи її в оману, переконав виконувати його інструкції.

Надалі невідомий змусив потерпілу відкрити кредитні рахунки у кількох банках, після чого отримані кредитні кошти – різними сумами – переказати на вказані ним банківські рахунки.

У результаті обману жінка перерахувала шахраям 79 672 гривні, повідомляє поліція Тернопільської області.

Поліція нагадує:

працівники банків не телефонують з невідомих номерів;

банки ніколи не просять відкривати кредитні ліміти чи переказувати кошти на “безпечні” або “перевірочні” рахунки;

у разі підозрілих дзвінків негайно переривайте розмову та самостійно телефонуйте у свій банк.

