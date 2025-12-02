1 грудня відбулася перша сесія 8-го скликання Тернопільської Молодіжної міської ради. Під час сесії обрали нового голову Молодіжної міської ради, секретаря та заступників для роботи на найближчий рік.

Про це повідомляє пресслужба ТМР.

Новим головою Молодіжної міської ради став Валентин Пижик – делегат від Університетської ради студентів Західноукраїнського національного університету.

Також до нового скликання увійшло 33 представників: 3 з міського учнівського параду «Наснага», 6 представників студентських самоврядувань ВНЗ та 24 із молодіжних громадських організацій Тернополя.

Молодіжна міська рада є консультативно-дорадчим органом, який представляє інтереси молоді громади та сприяє участі молодих людей у прийнятті рішень, що стосуються життя міста.

