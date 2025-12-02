Вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяли тяжкі тілесні ушкодження потерпілому), слідчі поліції інкримінували 20-річному жителю Борщівського району.

Підозрюваний причетний до аварії, яка трапилася 22 вересня близько 14:30 у селі Вовківці. За попередніми даними, водій мотоцикла Honda, здійснюючи маневр обгону, не переконався у безпечному русі, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із трактором ДТЗ 160 із причепом. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Сільгосптехнікою керував місцевий житель 1951 року народження. Чоловік у цей час з головної дороги заїжджав на прибудинкову територію.

У результаті зіткнення важкі тілесні ушкодження отримав 74-річний кермувальник трактора.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, зібравши достатньо доказів причетності мотоцикліста до ДТП, скерували провадження до суду.

