Простір «Open Space Ternopil» запрошує жителів та гостей міста на різдвяний ярмарок, який відбудеться 20-21 грудня. Заходи триватимуть з 11:00 до 17:00 за адресою: вул. Доли, 9.

Під час ярмарку будуть представлені крафтові вироби місцевих майстрів, продукція тернопільських підприємців, а також відбуватимуться різдвяні майстер-класи та гастрономічні частування.

Організатори кажуть, що захід має на меті підтримати місцевих виробників і об’єднати громаду, інформує Тернопільська міська рада.

Підприємці та майстри, які бажають взяти участь у ярмарку, можуть зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/KwHGp37gQNrr1mHHA.

Подобається це: Подобається Завантаження…