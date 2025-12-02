У лікарні померла жінка, яка зазнала поранень внаслідок ракетного удару по Тернополю. Станом на 2 грудня кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 36 осіб.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

До тернопільської поліції надійшло повідомлення від судово-медичного експерта лікарні Святого Луки у Львові про те, що від вибухових травм померла жінка, 1944 року народження.

Пенсіонерка проживала у Тернополі в будинку по вулиці 15 квітня, куди 19 листопада влучила ворожа ракета.

На цей час безвісти зниклими вважаються четверо дорослих та одна дитина. Серед жертв – 29 дорослих та семеро дітей.

Слідчі дії тривають.

