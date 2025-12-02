Взимку з холодами у припарковані автівки залазять коти, щоби зігрітися або перечекати негоду. Якщо вчасно не помітити чотирилапого та рушити з місця, тварина може травмуватися. Водіїв закликають бути уважними та перевіряти свої автомобілі перед запуском двигуна.

Про це повідомляє патрульна поліція Тернопільської області.

“На вулиці холодно, тому вуличні тварини часто шукають теплі укриття біля автомобілів. Найулюбленіші місця котів — під авто, під капотом і під арками коліс, навіть у вихлопній трубі — такі випадки теж трапляються”, — кажуть у поліції.

Перед запуском двигуна постукайте по капоту, аби тварина встигла вибратися. Також слід оглянути місця, де коти найчастіше ховаються. За можливості скористайтеся ліхтариком для огляду важкодоступних зон.

“Будьте уважні та перевіряйте авто перед початком руху — це допоможе зберегти життя тваринам”, — закликають патрульні.

