Зразковий ансамбль сопілкарів «Дударики» Центру творчості дітей та юнацтва (м. Тернопіль) вкотре підтвердив високий рівень своєї виконавської майстерності, здобувши перші місця на престижних міжнародних конкурсах та фестивалях.

Як повідомили в ТМР, зокрема колектив отримав перше місце на II Міжнародному конкурсі мистецтв «Hollywood Fest», який проходив дистанційно у Києві.

Окрім того, юні сопілкарі вибороли перше місце на канадсько‑українському фестивалі дитячої та юнацької творчості «Торонто‑2025». Конкурс відбувся у дистанційному форматі.

Керівниця ансамблю Оксана Гарник була нагороджена подякою за підготовку учасників до конкурсу, плідну творчу співпрацю та внесок у збереження і розвиток культури.

