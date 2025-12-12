Ансамбль сопілкарів «Дударики» з Тернополя підкорив міжнародні сцени
Зразковий ансамбль сопілкарів «Дударики» Центру творчості дітей та юнацтва (м. Тернопіль) вкотре підтвердив високий рівень своєї виконавської майстерності, здобувши перші місця на престижних міжнародних конкурсах та фестивалях.
Як повідомили в ТМР, зокрема колектив отримав перше місце на II Міжнародному конкурсі мистецтв «Hollywood Fest», який проходив дистанційно у Києві.
Окрім того, юні сопілкарі вибороли перше місце на канадсько‑українському фестивалі дитячої та юнацької творчості «Торонто‑2025». Конкурс відбувся у дистанційному форматі.
Керівниця ансамблю Оксана Гарник була нагороджена подякою за підготовку учасників до конкурсу, плідну творчу співпрацю та внесок у збереження і розвиток культури.