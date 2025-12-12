Урочистості з нагоди Міжнародного дня волонтера відбулися нещодавно в Тернопільській обласній раді. Участь у заході взяли волонтери з усіх куточків краю. Серед них і студенти соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету – Христина Баумкетнер, Діана Гуменна, Наталія Петришин, Катерина Шаповал студентський декан Владислав Барна.

За активну громадську діяльність, значний особистий внесок у розвиток волонтерського руху, проявлений патріотизм та з нагоди Міжнародного дня волонтера їх нагородили грамотами Тернопільської обласної ради.

«Волонтерський рух став другим диханням нашої оборони, опорою для Збройних Сил, доказом того, що справжня сила – у єдності. Дякуємо за Вашу працю, самовідданість та велике українське серце», – акцентував, звертаючись до волонтерів перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

Волонтерство – одна з ключових цінностей нашої факультетської спільноти. Студенти СГФ щодня долучаються до благодійних акцій, підтримують військових, допомагають внутрішньо переміщеним особам та реалізовують важливі соціальні ініціативи.

Вітаємо студентів-волонтерів із заслуженими нагородами. Нехай не вичерпується сили, енергія та натхнення на нові добрі справи.

