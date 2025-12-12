На сцені Центр культурних послуг ім. Катерини Рубчакової відбувся багатожанровий фестиваль дитячої творчості «Творчий всесвіт». Юні таланти Чортківської громади та сусідніх – Білобожницької (село Джурин) та Нагірянської (Улашківці) дивували глядачів креативністю, щирістю та натхненням.

Кожен учасник презентувала свій унікальний творчий всесвіт, наповнений музикою, танцями та емоціями.

Фестиваль складався із трьох блоків: найменші зірочки – вихованці дитячих садочків; учні шкіл громади; вихованці закладів позашкілля та творчих колективів громад.

Усі учасники отримали заслужені дипломи, як пам’ятний знак їхньої праці, творчості та сміливості вийти на сцену.

Керівники й педагоги, які готували дітей до виступів, отримали подяки від начальниці управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук.

Фестиваль мав благодійну мету. Завдяки небайдужим глядачам та учасникам вдалося зібрати 12 420 гривень, які передадуть на підтримку Збройних сил України.

Це ще раз доводить: разом ми можемо творити прекрасне й водночас робити важливі справи, зазначили у міськраді.

