До співробітників поліції Тернополя звернулася 27-річна місцева жителька із заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Зі слів потерпілої, 8 грудня невідома особа, використовуючи для спілкування месенджер, представилася учасником групи перевізників.

Аферист запропонував жінці придбати квиток на міжнародний рейс з Тернополя до однієї з Європейських країн за вигідною ціною.

Повіривши у правдивість пропозиції, заявниця добровільно перерахувала 6000 гривень на банківську картку.

Після отримання грошей «продавець» перестав виходити на зв’язок, а квитка жінка так і не отримала.

За даним фактом поліцейські розпочали перевірку в рамках кримінального провадження. Встановлюються особа зловмисника та його місцеперебування.

Поліція Тернопільщини закликає громадян бути уважними, купуючи квитки чи інші послуги онлайн.

Перевіряйте продавців, уникайте передоплат незнайомим особам та користуйтеся лише офіційними сервісами.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно повідомляйте на 102, інформує відділ комунікації поліції в Тернопільській області.

Подобається це: Подобається Завантаження…