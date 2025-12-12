У селі Ступки на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Дніпро-Луганськ-Ізварине водій Volkswagen golf допустив виїзд на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автопоїздом у складі сідлового тягача DAF.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

До лікарні потрапили водій легкового авто та двоє пасажирів із даного транспортного засобу.

У кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП.

