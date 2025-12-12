Представники одного з підприємств Тернопільщини звернулися до поліції після того, як під час приймання партії рідких азотних добрив виявили, що їхня якість не відповідає заявленій. Добрива “КАС-32” привіз субпідрядник, якого залучила рівненська фірма – офіційний постачальник продукції.

За словами представників підприємства-замовника, під час стандартної перевірки спеціальними приладами з’сували, що добрива розбавлені водою. Результати аналізу викликали підозри, і керівництво одразу повідомило про інцидент правоохоронцям.

У ході перевірки працівники Бережанського відділу поліції встановили, що водій, доставляючи вантаж з Рівного до Тернопільщини, зробив зупинку й таємно злив частину мінеральних добрив. Викрадене він планував продати, а нестачу компенсував звичайною водою.

Під час спілкування з поліцейськими чоловік визнав свою провину. Наразі встановлюється точна сума завданих підприємству збитків.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

