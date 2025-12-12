У пошкоджених будинках на вул. Василя Стуса та 15 Квітня у Тернополі триває встановлення нових вікон.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

“Одразу після ракетної атаки 19 листопада на Тернопіль міська рада почала надавати допомогу постраждалим мешканцям. Першочергово були проведені заміри пошкоджених вікон у будинках на вул. Василя Стуса та вул. 15 Квітня.

Вже на наступний день розпочалося встановлення перших вікон у пошкоджених будинках, які вціліли. Роботи ведуться щодня без перерв. Кожне вікно виготовляється та монтується індивідуально для конкретної квартири, оскільки характер пошкоджень різний. Загалом буде замінено близько 1200 вікон у всіх постраждалих будинках”, — повідомили в міській раді.

Станом на 12 грудня вже замінено 857 вікон, зокрема: вул. 15 Квітня, 31 – 379 вікон; вул. 15 Квітня, 23 – 268 вікон; вул. 15 Квітня, 25 – 210 вікон.

Наразі проведено додаткові заміри та тривають роботи з встановлення вікон у будинках на вул. 15 Квітня, 27 та вул. Василя Стуса, 4 і 10. Швидкість виконання робіт залежить від наявності спеціалізованих бригад, а також від можливості доступу до окремих помешкань, коли власники тимчасово відсутні. Монтаж продовжується щодня. Незабаром розпочнуться роботи з встановлення вікон у будинку на вул. Василя Стуса, 10.

У будинку на вул. 15 Квітня, 31 виконують комплексні ремонтно-відновлювальні роботи. У першому, четвертому та п’ятому під’їздах уже повністю замінили всі віконні конструкції. У третьому підʼїзді тривають роботи з ремонту сходової клітки. Відновлено електропостачання та теплопостачання. Паралельно триває миття панелей і зняття пошкодженої нагаром штукатурки. Заплановані роботи по заміні вікон у 2–3 під’їздах, а також ремонт сходових майданчиків та інженерних мереж. Роботи над ліквідацією наслідків пожежі тривають – здійснюється вивезення згарища з квартир та місць загального користування.

Також у ТЗОШ №26, яку було пошкоджено внаслідок ракетного удару, встановлено 49 великих та 20 малих (дахових) вікон.

Будинок по вулиці Василя Стуса, 8 демонтовано, наразі триває вивезення будівельних конструкцій. Унаслідок демонтажу зруйнованих конструкцій та роботи важкої техніки прилеглу територію було пошкоджено, тому на цій ділянці розпочалися роботи з благоустрою, зокрема із заміни бруківки.

Подобається це: Подобається Завантаження…