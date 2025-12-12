Протягом року керівників семи підприємств, які мали заборгованість із зарплати, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок), запросили на засідання комісій для обговорення ситуації та пошуку рішень. У результаті спільної роботи всі борги були повністю погашені: працівникам виплачено майже 5,7 млн грн заробітної плати, а бюджети отримали понад 1 млн грн ПДФО та майже 1,3 млн грн єдиного внеску.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Паралельно податківці провели роз’яснювальну роботу з керівниками 53 підприємств-боржників. Це були консультації та допомога у тому, як правильно виконати свої зобов’язання. У підсумку 47 із них повністю врегулювали ситуацію.

Загалом погашено майже 10,8 млн грн заборгованості із заробітної плати; 9,4 млн грн ПДФО та 3,6 млн грн єдиного внеску.

Особлива увага – рівню оплати праці. Протягом року податківці поспілкувалися з керівниками 520 підприємств, де працівникам нараховували мінімальну зарплату. Після консультацій 500 роботодавців підвищили оплату праці. Це забезпечило додаткові надходження – понад 1,2 млн грн ПДФО та 1,5 млн грн єдиного внеску.

Ще 799 підприємств отримали від фахівців податкової рекомендації щодо належного рівня заробітку для працівників. У результаті 776 роботодавців підвищили зарплати, що дало понад 15 млн грн податків та внесків до бюджетів.

У ДПС області підкреслюють: детінізація ринку праці – це про партнерство, відповідальність і спільну турботу про людей. Бо легальна зарплата – це соціальний захист кожної сім’ї, гідні умови праці та стабільний розвиток громад.

