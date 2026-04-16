16 квітня у Лемківській світлиці відбулася виставка творчих робіт народних умільців Чортківщини «Барви Великодня». Відвідувачам презентували писанки, великодні кошики, вироби із лози та вишиті великодні рушники.

Колекцію писанок представила директорка музею історії села Ягільниця Ірина Шмадей. Понад сотня розписаних яєць у різних техніках, з різних регіонів України та з різними орнаментами вразили гостей своєю красою і майстерністю виконання.

Окрім традиційних, були яйця, оздоблені бісером, виконані у техніках декупажу, квілінгу та викладки з бісеру. Варто зазначити, що найстарішій писанці з колекції – понад 90 років.

Свої твори також презентувала знана чортків’янка та майстриня Лариса Бойчун. Жінка вже декілька років створює кошики, корзини та декоративні вироби із лози. Мистецтво лозоплетіння пані Лариса опанувала самотужки, а її роботи вирізняються акуратністю, оригінальністю та практичністю.

Доповнила виставку керівниця Чортківської публічної бібліотеки Ірина Брунда. Вона займається писанкарством уже понад 15 років. У колекції пані Ірини – писанки різної тематики, а кожен візерунок відображає традиції, символіку та духовність українського народу.

Завітали на захід перша заступниця міського голови Наталія Войцеховська та Ольга Черемшинська. Під час урочистої частини подяками міського голови нагородили директорку Чортківської публічної бібліотеки Ірину Брунду, майстриню з лозоплетіння Ларису Бойчун та директорку музею історії села Ягільниця Ірину Шмадей.