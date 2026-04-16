Згасло ще одне життя через жорстоку війну. Геннадій Аношин боронив Україну на Харківщині. Отримав тяжкі поранення. Більше двох тижнів лікарі рятували Геннадія. На жаль, його серце зупинилося. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шановні жителі Білецької громади! Чорним крилом досягнула нас трагічна звістка про загибель від рук московського ворога нашого земляка, мешканця села Великий Глибочок – Аношина Геннадія Вікторовича.

Аношин Геннадій Вікторович, 29 квітня 1976 року народження, був старшим солдатом, навідником протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки батальйону територіальної оборони військової частини А7033. Воїн мужньо виконував військовий обов’язок поблизу населеного пункту Тимофіївка Золочівської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.

В бою за Україну 28 березня 2026 року внаслідок ураження ворожим FPV-дроном отримав тяжкі поранення та був евакуйований для лікування до Харкова. Лікарі боролись за життя захисника, але, на жаль, внаслідок отриманих поранень, 14 квітня 2026 року він помер…

Орієнтовно у п’ятницю, 17 квітня, або в суботу, 18 квітня, будемо зустрічати нашого земляка.

У час цієї трагічної звістки висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам – всім, хто до останнього не втрачав надії, молився і вірив в одужання воїна Геннадія. Його тіло зранила ворожа зброя, але дух залишився незламним, нескореним, мужнім! Віримо, що у ці пасхальні дні, коли Небеса відкриті для кожної душі, його зоря ясно засяє перед Божим престолом, щоб оберігати нас молитвою, щоб освітити шлях до перемоги над агресором.

Вічна пам’ять полеглому за Україну захиснику! Неминуча відплата ворогам!» – написав Володимир Роговський.