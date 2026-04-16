У Тернополі встановлять меморіальні таблиці загиблим захисникам України Юрію Шевчуку та Роману Медецькому. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Пам’ятні таблиці розмістять на фасаді багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Братів Бойчуків, 5.

Довідка

Медецький Роман Ігорович – старший солдат, стрілець-оператор стрілецького відділення стрілецької роти військової частини А 7100, позивний «Малий». Народився 21 жовтня 1979 року в місті Тернополі. Навчався у Тернопільській школі № 20. До початку війни працював в будівельній сфері. Роман Медецький добровольцем став на захист Батьківщини ще на початку повномасштабної війни. Герой помер 20 січня 2025 року у селі Новомиколаївка Дніпропетровщині внаслідок захворювання після перенесеної контузії – гострої серцевої недостатості. Похований на Пантеоні Героїв Тернополя, що на Микулинецькому кладовищі. Посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Шевчук Юрій Володимирович народився 15 березня 1985 року в Тернополі. Служив оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів 4 загону спеціального призначення військової частини А4030. Помер 26 січня 2026 року.