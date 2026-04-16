Олександр Мельник був дуже відповідальним, цінував людей і любив Україну. Працював у Головному управлінні Держпродспоживслужби. А тепер Олександр повертається додому на щиті. Вічна пам’ять і шана Герою!

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Олександр Миколайович Мельник працював у Головному управлінні з червня 2016 року до лютого 2024 року. За цей час зарекомендував себе як відповідальний, професійний і відданий своїй справі фахівець. Колеги згадують, що Олександр сумлінно виконував свої обов’язки та завжди залишався небайдужим до проблем людей.

Олександр став на захист України та віддав своє життя за свободу і незалежність держави, її майбутнє та кожного з нас. У Держпродспоживслужбі висловили щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав загиблого. «Світла пам’ять Герою, вічна слава і вдячність», – йдеться у повідомленні.