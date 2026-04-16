Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилося на дорогах Тернопільщини 15 квітня.

У результаті – троє людей отримали тілесні ушкодження, розповіли у поліції Тернопільщини.

Повідомлення про аварію в селі Варваринці надійшло на спецлінію Теребовлянського відділення поліції о 16:53 від жителя села Струсів.

Виявилося, що 77-річний водій автомобіля FIAT TIPO, виїжджаючи з території домогосподарства на головну дорогу, допустив зіткнення зі скутером Yamaha jog.

Мототранспортом керувала жителька села Варваринці, 1987 року народження. Жінку з переломами госпіталізували до лікарні

Ще одну автопригоду зареєстрували слідчі поліції неподалік села Почапинці Підгороднянської громади.

Близько 18:05 водійка автомобіля Peugeot Partner не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася із керуванням та допустила з’їзд у кювет.

У результаті аварії кермувальниця отримала численні тілесні ушкодження. Надавали медики допомогу і її трирічній доньці. Дитину не госпіталізовували.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод з’ясовують.