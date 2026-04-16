Трагічний випадок трапився 15 квітня у селі Петриків Тернопільського району.

Близько 14:00 на прилеглій території до садового товариства “Світанок” отримав травми, несумісні з життям, 28-річний житель села Забойки.

На місце події виїжджали правоохоронці та медики. Лікарі бригади екстреної медичної допомоги констатували смерть потерпілого.

У ході перевірки поліцейські з’ясували, що чоловік допомагав знайомому зрізати дерево.

За попередніми даними, під час повалення дерева обвалилися сухі гілки, одна з яких впала на потерпілого.

Отримані травми виявилися несумісними з життям – чоловік загинув на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.

Правоохоронці наголошують: роботи зі зрізання дерев є небезпечними й потребують дотримання правил безпеки.

Аби уникнути подібних трагічних наслідків, виконувати такі роботи повинні фахівці з відповідним спорядженням, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.