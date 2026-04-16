За знищення об‘єкта культурної спадщини слідчі тернопільської поліції оголосили підозри чотирьом особам.

Під час будівництва одного з житлових комплексів забудовник, власники земельних ділянок та архітектор знехтували вимогами щодо процедури отримання всіх відповідних дозволів, кажуть у поліції.

Відтак на території, що розташована в межах історичного ареалу міста, здійснювали заборонені будівельні роботи.

Згідно з висновками експертиз, протиправні дії підозрюваних завдали державі шкоди на суму понад 28,9 мільйонів гривень.

За даними досудового розслідування, двоє власників земельних ділянок спільно із забудовником та архітектором, будучи обізнаними про всі встановлені обмеження та особливості правового режиму земельних ділянок, а також про необхідність отримання спеціальних дозволів та погоджень для виконання будь-яких робіт, вирішили «спростити» цю процедуру.

Будівництво багатоквартирного житлового будинку здійснювалося без отримання відповідних дозволів на проведення земляних робіт.

Археологічні дослідження перед початком земляних робіт теж не проводили, та й погодження проєктної документації з центральним органом охорони культурної спадщини не було.

У результаті – на паперах – реконструкція індивідуальних житлових будинків, а в дійсності – багатоквартирна забудова в межах історичного ареалу міста.

Усім фігурантам повідомлено про підозри – за частиною 2 статті 28 частиною 5 статті 298 Кримінального кодексу України – умисне незаконне знищення об’єкту культурної спадщини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Забудовника затримано в порядку ст. 615 КПК України, йому обрано запобіжний захід – заставу у 6,6 мільйона гривень, іншим фігурантам теж обрані запобіжні заходи –застави.