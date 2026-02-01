Навіть взимку вдома можна виростити базилік ‒ корисну зелень, що додає пікантного смаку стравам. До його складу входять ефірні олії, які використовують для лікування різних недуг.

Щоб виростити базилік у квартирі на підвіконні, навіть не потрібно спеціального горщика. Може підійти розрізана навпіл п’ятилітрова баклажка від води. Gazeta.ua зібрала кілька порад ‒ як легко виростити вдома великий кущ базиліку.

Для вирощування базиліку на підвіконні потрібно спочатку придбати універсальний ґрунт для розсади. Його можна продезінфікувати звичайним окропом.

Після сівби ґрунт потрібно збризкати водою з пульверизатора та накрити зверху харчовою плівкою. Потім баклажку слід поставити у тепле, добре освітлене місце. Коли з’являться перші паростки, потрібно додати до ґрунту суміш із попелу та піску у співвідношенні 5:1.

Базилік буде добре рости, якщо на нього падатимуть сонячні промені.