За минулу добу тернопільські рятувальники ліквідували 5 пожеж, врятували 7 будівель та допомагали медикам дістатися до пацієнтів. На жаль, вогонь забрав одне життя.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Так, у місті Шумську сталася пожежа у піцерії на площі 50 м.кв. Згоріло кухонне обладнання та перекриття. Врятовано 3 сусідні будівлі.

Також пожежу гасили у с. Мшанець — горів житловий будинок. Причиною нещастя стало коротке замикання подовжувача.

Ще одна пожежа спалахнула в с. Шупарка Борщівської ТГ. Загорівся будинок на площі 50 м.кв. На згарищі виявили тіло загиблої жінки 1945 року народження.

У селах Трибухівці та Криниця ліквідовано пожежі господарських будівель, вогонь знищив майно та дрова.

Окрім того, вчора вдень рятувальники витягували карету швидкої зі снігового замету та допомагали медикам транспортувати хворого до автомобіля.

“Бережіть себе, перевіряйте справність електроприладів і не залишайте вогонь без нагляду”, — нагадують у рятувальній службі.