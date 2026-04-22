До співробітників поліції звернулася жителька одного з сіл Тернопільського району 1997 року народження із повідомленням про шахрайство.

Жінка втратила 28 763 гривні, намагаючись оформити нібито «Безпечну доставку» на відомій онлайн-платформі.

За словами заявниці, їй зателефонував невідомий, який представився покупцем взуття. Оголошення про продаж товару потерпіла раніше розмістила на маркетплейсі.

Під час розмови співрозмовник переконав жінку виконати певні дії для оформлення доставки. Дотримуючись його вказівок, надаючи паролі та коди з SMS-повідомлень, вона втратила кошти в сумі 28 763 гривні.

Гроші були направлені на банківську картку, реквізити якої повідомляв зловмисник.

Лише згодом потерпіла зрозуміла, що стала жертвою афери, та звернулася по допомогу до поліції.

Правоохоронці розслідують усі обставини події та шукають особу, причетну до злочину.

Поліцейські вкотре нагадують: для оформлення доставки чи отримання коштів за товар не потрібно переказувати гроші на чужі рахунки, повідомляти коди з SMS, CVV-код або інші конфіденційні дані банківської картки.

Усі операції варто здійснювати лише через офіційні сервіси платформи, не переходити за сумнівними посиланнями та не виконувати вказівки незнайомців телефоном.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся на спецлінію 102, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.