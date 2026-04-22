У Тернополі для підсилення поліції встановлять відеокамери для розпізнавання номерних знаків
Виконавчий комітет Тернопільської міської ради погодив придбання для міської системи відеоспостереження восьми камер, які зможуть автоматично розпізнавати державні номерні знаки автомобілів.
Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки в місті, повідомили у ТМР.
Йдеться про камери моделі ZIP-5241DLM-X12CP, що працюватимуть у комплекті з програмним модулем «САМАР», який забезпечує функцію розпізнавання номерних знаків.
Загальна вартість закупівлі становить 604 800 гривень.
Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті.
У міськраді додали, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків у межах програми «Безпечний двір».