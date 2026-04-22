Виконавчий комітет Тернопільської міської ради погодив придбання для міської системи відеоспостереження восьми камер, які зможуть автоматично розпізнавати державні номерні знаки автомобілів.

Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки в місті, повідомили у ТМР.

Йдеться про камери моделі ZIP-5241DLM-X12CP, що працюватимуть у комплекті з програмним модулем «САМАР», який забезпечує функцію розпізнавання номерних знаків.

Загальна вартість закупівлі становить 604 800 гривень.

Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті.

У міськраді додали, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків у межах програми «Безпечний двір».