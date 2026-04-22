У Тернополі відбудеться майстер-клас з основ української жестової мови.

Захід покликаний привернути увагу до важливості безбар’єрного спілкування та дати учасникам практичні навички взаємодії з людьми із порушеннями слуху, повідомили у ТМР.

Майстер-клас пройде 23 квітня о 16:00 у просторі Open Space Ternopil. Учасники матимуть змогу дізнатися більше про культуру людей з порушеннями слуху, обговорити поширені міфи та стереотипи щодо людей зі зниженим слухом, а також опанувати базові жести української жестової мови.

Захід організовує Тернопільська обласна організація Українського товариства глухих у межах реалізації проєктів-переможців конкурсу програм та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства. Ініціатива реалізується за координації управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради.