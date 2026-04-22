У Бережанах поліцейські припинили хуліганські дії відвідувача закладу громадського харчування.

Про це розповіли у поліції Тернопільщини.



“У Бережанах надійшло повідомлення про те, що в одному з місцевих закладів громадського харчування невідомий чоловік розпиває алкогольні напої та має при собі предмет, схожий на зброю”, – розповіли в поліції.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. У ході перевірки правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника – ним виявився 48-річний житель Тернополя.

Поліцейські з’ясували, що чоловік, перебуваючи в приміщенні закладу, здійснив два постріли в землю з пістолета, схожого на револьвер типу «Флобер». Унаслідок інциденту ніхто з відвідувачів та працівників закладу не постраждав.

Правоохоронці вилучили у нього пістолет.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п’яти років.

Тривають слідчі дії.

