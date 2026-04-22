Псевдосолодощі з наркотичним вмістом — Тернополі викрили магазин, що входив до всеукраїнської мережі.



Поліцейські провели масштабну спецоперацію, у результаті якої припинили діяльність мережі магазинів, що реалізовували продукцію з вмістом психотропних речовин по всій території України. Один із таких закладів функціонував у Тернополі.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області спільно зі слідчими, співробітниками СБУ та за силової підтримки спецпідрозділу роти поліції особливого призначення провели комплекс заходів у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Як встановили правоохоронці, у Тернополі діяв магазин, де під виглядом харчових продуктів та товарів повсякденного вжитку могли реалізовувати продукцію з вмістом ТГК – психоактивної речовини, що міститься в канабісі. Заклад був частиною розгалуженої мережі, діяльність якої одночасно документували в різних регіонах держави.

Заборонені речовини маскували під біологічно активні добавки, солодощі, желейні вироби, напої, курильні суміші та рідини, а також сувенірну продукцію. У продажу були навіть так звані “джойнти” – самокрутки з вмістом канабіоїдів.

За даними слідства, реалізацію продукції у Тернополі здійснювала місцева жителька 2005 року народження. При цьому покупців попереджали про можливий вплив товару на організм, зокрема забороняли вживати його перед керуванням транспортом або під час вагітності.

Під час санкціонованих обшуків у магазині та за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили понад 100 найменувань продукції з ймовірним вмістом наркотичних та психотропних речовин, електронні ваги, банківські картки та документацію, пов’язану з господарською діяльністю.

Попередня вартість вилученого становить понад один мільйон гривень. Усі зразки направлені на експертні дослідження.

Наразі вирішується питання про повідомлення продавчині підозри за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Правоохоронці перевіряють підприємців та встановлюють інших осіб, причетних до функціонування даної мережі.

Нагадаємо, що у рамках масштабної спецоперації поліцейські за силової підтримки бійців КОРД, тактико-оперативного реагування ДПП НПУ та підрозділів поліції особливого призначення в областях та м. Києві провели 281 обшук на території столиці та 10 областей.

У результаті ліквідовано місця незаконного виробництва, фасування та збуту продукції, а також вилучено: понад 54 тисячі літрів готової продукції із вмістом CBD, більш як 12 тисяч джоінтів, 20 тисяч блістерів пігулок «Сон-Релакс», більш як 4 тисяч банок із цукерками, желейними ведмедиками та гашишем, понад три тисяч кілограмів суміші для джоінтів, обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документи, готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму 7 мільйонів гривень.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 75 мільйонів гривень. Накладено арешт на 416 рахунків суб’єктів господарювання задіяних у схемі та заблоковано криптовалюти на суму майже 1 мільйон USDT.