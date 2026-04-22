У спорткомплексі «Політехнік» відбулися змагання ІІ етапу фізкультурно-оздоровчого заходу «Пліч-о-пліч» Всеукраїнської студентської ліги з футзалу.

До фінального етапу вийшли чотири команди – ТНПУ, ТНТУ, ТНМУ та ЗУНУ.

За підсумками ігор перемогу здобула збірна команда ЗУНУ з футзалу, впевнено посівши перше місце. Другу сходинку турнірної таблиці виборола команда ТНПУ, третє місце посіла команда ТНТУ, а четверте – ТНМУ.

Як переможець обласного етапу, збірна команда ЗУНУ представлятиме Тернопільщину на наступному, всеукраїнському етапі змагань «Пліч-о-пліч», який відбудеться у Львові. Водночас жіноча команда ЗУНУ з футзалу також виборола право представляти область на всеукраїнському рівні та виступить у Луцьку.