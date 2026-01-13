Через безперервні російські атаки на енергетичну систему України ситуація з електропостачанням продовжує ускладнюватися. Попри зусилля енергетиків, які працюють цілодобово, масштаби пошкоджень змушують вдаватися до все жорсткіших заходів. Тепер ці зміни торкнулися і Борщева.

На черговому засіданні енергетичного штабу Кабінету Міністрів переглянули списки об’єктів критичної інфраструктури, і частину з них перевели на загальні графіки відключень електроенергії.

Відтепер об’єкти, які раніше належали до критичної інфраструктури, переводяться на загальні графіки погодинних відключень електроенергії. Це означає, що і житлові будинки, підключені до цих об’єктів, також знеструмлюватимуть.

До критичної інфраструктури більше не належать:

усі водонасосні станції: Верхратського, Бандери, Шухевича, Чернецького;

пожежна частина;

КНП «Борщівська міська лікарня»;

КНП «Борщівський ЦПМСД».