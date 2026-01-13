«росія свідомо намагається створити умови життя, розраховані на фізичне знищення українського народу, – що повністю підпадає під визначення статті II (c) Конвенції про запобігання злочину геноциду», – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Не повинно бути жодних ілюзій щодо того, чого прагне росія. А отже, не може бути жодних пауз у підтримці України та тиску на москву з метою змусити її припинити свою геноцидну війну. Цинічно, що росія здійснила цю атаку саме тоді, коли в Нью-Йорку відбувалося екстрене засідання Ради Безпеки ООН, присвячене її попереднім варварським ударам по цивільних людях в Україні», – наголосив міністр, пише Укрінформ.

Тим часом Україна ініціювала позачергові дебати в ОБСЄ через російські удари.

«Не було і не буде жодних пауз у тиску на росію, зокрема на міжнародних майданчиках, доти, доки держава-терорист твердо налаштована вести свою геноцидну агресивну війну. Після серії екстрених засідань, зокрема Ради Безпеки ООН і НАТО, цього четверга, 15 січня, на вимогу України в ОБСЄ буде розглянуто російські удари та зневагу до мирних зусиль під проводом Сполучених Штатів», – написав глава української дипломатії.

Він додав, що час проведення позачергових дебатів обрано так, щоб вони збіглися з інавгураційним засіданням Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та представленням пріоритетів головування Швейцарії, які представить Ігнаціо Кассіс.