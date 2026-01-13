14 січня в області – хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 10-15 градусів морозу, вдень 4-9 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Увечері можливий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 11-13 градусів морозу, вдень 5-7 градусів морозу.