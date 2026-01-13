На сайті Армія+ оновили онлайн-тест, який допоможе військовослужбовцям перевірити можливість зміни місця служби ще до подання рапорту.

Тест враховує випадки як для переведень всередині ЗСУ та НГУ, так і для міжвідомчих переведень між ЗСУ та НГУ.

Достатньо відповісти на кілька запитань. Якщо переведення можливе – тест підкаже подальші кроки. Якщо ні – пояснить причину та що робити далі. Це допомагає не витрачати час на рапорти, які не можуть бути погоджені.

Також оновлено відеоінструкції: покрокові пояснення подання рапорту та поради, як уникнути відмови через помилки в документах. Окремо для переведень із ЗСУ та окремо для переведень із НГУ.

Тест і матеріали доступні на сайті Армія+ у розділі «Переведення»: https://aplus.mod.gov.ua/

Докладніше: https://bit.ly/3LzceR2

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.