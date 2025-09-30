Сьогодні: Вівторок. 30.09.2025

Чемпіони ЗУНУ: золотий дубль у літньому біатлоні

Спортсмени Західноукраїнського національного університету феєрично завершили Чемпіонат України з літнього біатлону серед дорослих. Це була справжня боротьба швидкості та влучності.

Зірки ЗУНУ вибороли абсолютне золото у найдинамічнішій дисципліні – супер-спринті: Віталій Мандзин (студент факультету фінансів та обліку) й Тетяна Тарасюк (студентка соціально-гуманітарного факультету) не залишили шансів суперникам, підкоривши найвищі сходинки.

Крім того, у змішаній естафеті наші спортсмени блискуче вибороли срібну нагороду п’єдесталу. У змаганнях також взяв участь наймолодший наш учасник – Тарас Тарасюк.

Вітаємо здобувачів освіти класичного університету Тернополя!

