Знайшли трьох неповнолітніх дівчат, які зникли у Тернополі

Трьох неповнолітніх, які самовільно залишили заклад, розшукали тернопільські правоохоронці.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

29 вересня близько 21-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від виховательки Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей. Вона розповіла, що троє вихованок – 16-річна та дві 14-річні дівчини – самовільно покинули територію установи.

На пошуки неповнолітніх було негайно зорієнтовано всі наряди поліції. Правоохоронці ретельно перевіряли можливі місця перебування підлітків, спілкувалися з перехожими та опрацьовували отриману інформацію.

Уже через кілька годин активних заходів працівники поліції виявили дівчат на вулиці Торговиця в обласному центрі. З ними все гаразд.

Із неповнолітніми ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду, аби в майбутньому запобігти подібним випадкам.