Обличчя війни: у Тернополі запрошують на фотовиставку про військових

Обличчя війни: у Тернополі запрошують на фотовиставку про військових

У Тернополі з нагоди Дня захисників і захисниць України відкриють фотовиставку «Обличчя війни».

Захід розпочнеться 1 жовтня о 14:00 в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини (м. Тернопіль, вул. Медова, 5).

“На виставці представлено світлини, які відображають щоденні будні військовослужбовців 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України у зоні бойових дій. Приходьте, аби побачити війну очима наших воїнів та підтримати тих, хто стоїть на варті нашої свободи”, — повідомляють організатори.

