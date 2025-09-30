13-річна тернополянка потрапила до фіналу Нацвідбору на «Дитяче Євробачення»

13-річна співачка з Тернополя Ангеліна Глогусь стала фіналісткою Національного відбору на «Дитяче Євробачення-2025». Вона представить у фіналі пісню «Моє серце» – чуттєву композицію від імені дитини, яка прагне бути почутою та нагадує про силу життя навіть у непрості часи.

Для Ангеліни – це вже другий рік поспіль участь у фіналі «Дитячого Євробачення». У 2024 році вона також потрапила до шістки найсильніших із піснею «Янголи плачуть». Юна тернополянка займається вокалом з шести років, опановує гру на фортепіано, бере участь у конкурсах і фестивалях та мріє присвятити життя музиці. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Фінал Нацвідбору відбудеться 12 жовтня у форматі телевізійного концерту. Переможця визначать глядачі та професійне журі. Міжнародний фінал «Дитячого конкурсу пісні Євробачення» цього року відбудеться 13 грудня у Тбілісі (Грузія).