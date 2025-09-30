Тернопільський ТЦК: у вересні підтвердився один інцидент, дев’ять – фейки

Поширити

У вересні цього року Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжив системну роботу з фіксації та аналізу усіх інцидентів щодо діяльності представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Статистика за місяць:

9 інцидентів (90%) не підтвердилися – йдеться про випадки, що виявились фейками або перебільшеннями.

На жаль, трапився і прикрий випадок.

Так, 17 вересня 2025 року в місті Тернополі трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області. За даним фактом порушено кримінальне провадження, проводиться повноцінне розслідування усіх обставин справи. Військовослужбовця відсторонено від виконання службових обов’язків, він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Остаточну правову оцінку діям військового надасть суд.

(Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.)

Нагадуємо, що усі військовозобов’язані особи повинні мати при собі військово-обліковий документ, який може існувати як у паперовому, так і в цифровому форматі.

Законодавство не містить абсолютних винятків щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. Визначальними факторами є наявність законних підстав для відстрочки, бронювання, звільнення, а також придатність до служби за станом здоров’я.

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за скоєні ними вчинки.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.