На Тернопільщині підприємство забруднило річку — два роки незаконно зливало стоки

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

Збитки від забруднення річки становлять майже 200 тис грн – підозрюють посадовця комунального підприємства на Тернопільщині

За процесуального керівництва прокурорів Теребовлянської окружної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника комунального підприємства у порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля ( ч. 1 ст. 242 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, заступник начальника упродовж 2023-2025 років допустив перевищення скидів недостатньо очищених стічних вод з підприємства у річку Гнізна. Внаслідок цього відбулося забруднення поверхневих вод, що створило небезпеку для довкілля та завдало шкоду навколишньому природному середовищу.

Збитки від забруднення довкілля становлять майже 200 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу УСР у Тернопільській області ДСР НП України.