На Тернопільщині Червоний Хрест навчає, як поводитися з боєприпасами

Український Червоний Хрест на Тернопільщині розпочав реалізацію програми «Інформування про ризики вибухонебезпечних предметів та правила безпечнішої поведінки».

Його мета – зробити країну безпечнішою для громадян через інформування про ризики небезпеки вибухонебезпечних предметів та навчання з попередження ризиків.

Навіть умовно спокійні західні регіони не є повністю захищеними: після масованих обстрілів на територіях залишаються уламки та нерозірвані боєприпаси. Це небезпека, яку важливо вміти розпізнати.

Фахівці обласної організації Українського Червоного Хреста проводять інформаційні сесії для дітей і дорослих, а також індивідуальні навчання «від дому до дому».

Учасники дізнаються, як виглядають міни та вибухонебезпечні предмети; які наслідки може мати необережність; які території вважаються небезпечними; як правильно діяти у разі знахідки.

Такі заняття змінюють свідомість людей та допомагають виробити звички безпечнішої поведінки, що можуть врятувати життя у критичний момент, кажуть у Червоному Хресті.