Тернопільські студенти спілкувалися з польськими кінематографістами у рамках «Кінохвилі-2025»

У рамках 5-го Міжнародного кінофоруму «Кінохвиля 2025» студенти факультету мистецтв Тернопільського педагогічного університету мали змогу побачити документальний фільм «Сад памʼяті» режисера Петра Неуходова.

Ця стрічка – це кіно, що говорить крізь тишу. Це не просто фільм. «Сад пам’яті» – це вшанування тих, хто творив і боровся, хто належав до світу мистецтва, але вибрав шлях боротьби. Фільм покликаний зберігати пам’ять про кожного загиблого воїна. Нагадувати про їхню жертовність,про те, що захищаючи Україну, вони загинули не марно.

Після перегляду студенти мали змогу поспілкуватися із польськими кінематографістами Івонною Мулярчик – кіно і телепродюсеркою та Іреком Колтуном – кіно і телеоператором. Жива дискусія про кіно, нові імена, відчуття творчої енергії – саме така атмосфера була в залі. Студенти не лише слухали, а й ставили питання, долучались до обговорення.

Організація таких зустрічей є важливим кроком до розвитку кіноспільноти та культурного обміну між країнами. Студенти щиро дякували голові Тернопільської кінокомісії та координатору кінофоруму Володимиру Ханасу за ініціативу та організацію змістовних і натхненних зустрічей із митцями.